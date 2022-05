Ludwig LOISEL

Ingénieur Arts&Métiers avec une spécialisation en gestion et stratégie (executive MBA-ICG), j’ai débuté ma carrière par des postes en Maintenance et Méthodes. Après 10 ans en Production en tant que manageur de différentes unités, j’ai récemment pris la responsabilité d’un service Hygiène Sécurité Environnement pour un site Valeo de 800 personnes.

Mon parcours s’est effectué dans le secteur du nucléaire (COGEMA) et de l’automobile (FAURECIA et VALEO), principalement en lien avec la métallurgie (ferrage de siéges, emboutissage, tolerie …)



Pragmatique, curieux de découvrir de nouvelles activités, de nouveaux produits et process, je prends un réel plaisir à travailler en équipe, à progresser et faire progresser les unités que j’ai managé.





Mes compétences :

Certification ISO 14001 / OHSAS 18000

Lean manufacturing

Conception, démarrage, transfert de lignes

Management centre de profits