Ludwig PELLIEUX

Ayant 19 ans et étant récemment titulaire du baccalauréat, également magicien de talent et passionné d'Art en général, je recherche aujourd'hui un contrat d'apprentissage en alternance dans le cadre de mon BTS Négociation et Relation Client (NRC) ! Tout métier en rapport avec la vente m'intéresse ! Je suis ambitieux et déterminé à m'en sortir dans la vie ! Je suis quelqu'un de très souriant et toujours à l'écoute. Je réagis de manière sérieuse et réfléchie à ce qu'on me demande de faire ! Merci pour la visite :)