Sylvain PELLIEUX

Ma formation initiale est celle d'un juriste spécialisé. Je suis titulaire d'un DESS de Juriste d'affaires et d'un DESS de Droit et pratique du Commerce Electronique, à Paris 5.



Je possède presque 2 ans d'expérience en cabinet d'avocats et Direction Juridique, notamment au sein du groupe La poste et BMH Lawyers.



Etant forcé de me reconvertir assez récemment en raison de la conjoncture écononomique, je suis actuellement en CDI à l'Institut de culture musicale à Paris en tant professeur de musique.



En outre, je suis salarié de la société Allegro, en tant qu'enseignant à domicile en musique ( solfège & guitare).



Ayant gardé un lien avec ma profession de base, j'ai pu récemment travailler pour des missions ponctuelles en droit des marques, brevets, et sociétés pour du consulting en faveur d'une société en formation spécialisée dans les circuits intégrés.

J'ai pu représenter la société lors d'entretiens avec de potentiels investisseurs ( Centre francilien de l'Innovation notamment).



Je suis aussi professeur d'Echecs et animateur en CDD au sein de l'association Noir & Blanc et j'organise ponctuellement des évènements( stages,..).



Dans le milieu associatif, outre le domaine échiquéen, je suis bénévole au sein d'une association d'aide aux sans-abris, rattachée à la Chorba.



Par ailleurs, j'effectue ponctuellement des prestations de théâtre d'objets.



Mes compétences :

Artiste

Auteur

Décorateur

Droit

Droits d'auteur

GUITARE

Informatique

Innovation

juriste

Microsoft Technologies

Musique

Nouvelles technologies

origami