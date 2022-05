Mobilisateur, rigoureux et spontané, je possède une solide expérience professionnelle en matière d'organisation, de suivi et de coordination de chantiers. Egalement à l’aise dans la gestion de projets (du démarchage, de leur lancement et la gestion à leur terme), je sais monter les Dossiers de Consultation Entreprises, recruter et négocier avec ces dernières et assurer le suivi financier des opérations.



Mes compétences :

Internet

Adobe Acrobat

Microsoft Office

Dialogie (logiciel bilan thermique)