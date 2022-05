Ludwig ROBERT

13 années d'expériences en informatique en société de service. 10 ans dans l'administration de systèmes, réseaux et applications métiers et à forte vocation support, puis 3 ans dans l'encadrement d'équipes techniques m'ont permis de m'armer afin de créer ma propre entreprise de service.



Mes références :



Erdf-Grdf, L'Argus, Ineo-SUEZ, BULL, la SNCF, Host.fr, Materiel.net



De grandes expériences qui m'ont permises de forger mes compétences, ma ténacité et mon implication au quotidien.



Mes compétences :

Technique

Windows 2008

Lotus

Support

Active directory

Motivation

Ponctuel

Réseau

Technicien

Microsoft