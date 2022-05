Ludwig TRÖLLER

Via le développement de nombreuses applications internet au cours des 10 dernières années ainsi que des études d’informatique et un vaste intérêt pour la technologie, je maintiens une connaissance approfondie dans le domaine, tout en laissant une place à la créativité au travers du design ainsi que des études littéraires et sociales.



Ayant grandi dans un environnement multilingue dans plusieurs pays, je parle couramment l’anglais, le français et l’allemand. Ceci m’a permis d’opérer en tant que traducteur dans de nombreux domaines tels que les technologies de l’information, l’ingénierie, les télécoms, le marketing ou encore les finances.



Une attention particulière au détail et de strictes attentes personnelles se traduisent par une tolérance zéro pour le travail médiocre.



Actuellement, je me concentre sur la recherche d'associés ainsi que de partenaires financiers pour une plateforme internet que je souhaite établir en France. Basé sur un modèle robuste et innovant, ce projet bientôt achevé, pourrait livrer une expérience solide ainsi qu’un profit mesurable.



Mes compétences :

Allemand

Anglais

computer

Computer science

Développement web

English

Français

French

German

Internet

Microsoft Project

Microsoft SQL

MySQL

PHP

Traduction

Translation

Web