Je suis actuellement à la recherche d'un poste en secrétariat ou aide-comptable dans le secteur de Clermont-Fd et alentours, accessibles en train ou bus. J'ai également des notions de gestionnaire de paie et un bon niveau Word et Excel. Je suis diplomate, patiente, organisée, réactive, autonome rapidement. J’ai une bonne logique et sais faire preuve de créativité.



Mes compétences :

Microsoft Office 2007-2010-2016

Comptabilité générale

Traitement de données