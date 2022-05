Luidgi MARTIN

Aujourd'hui inspecteur conseil en epargne et protection au sein du groupe AXA , je developpe et gere une clientele composee de clients professsionnels et particuliers

Un conseil adapte et sur mesure me permet de developper mon portefeuille grace a la recommandation , qui est le fruit du travail accompli



Mes compétences :

management commercail

conseil en epargne et protection sociale

maitrise de la fiscalite du particulier et profess

financement , credit , gestion de tresorerie

conseil en diversification du patrimoine