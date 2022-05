J'ai quitté les bancs de l'école à l'âge de 21 ans, avec mon BAC STI Arts Appliqués ainsi que mon BTS Design d'Espace en poche, puis j'ai rejoint le monde du travail.

Mes diverses expériences professionnelles telles que Commercial Concepteur (Cuisine Plus), Commercial secteur Habitat (La Céramique, Richardson...), Architecte d'intérieur Décorateur en freelance (Auto entrepreneur), ou encore Chef d'Entreprise (L'Esprit Déco), m'ont permis de developper ma Fibre Commerciale, ma Créativité, ainsi que ma Curiosité Technique.

À côté de cela, j'aime la Danse (Bachata/Salsa...), je suis passionné par les Vespas, et j'adore la Photographie.

Une de mes passion favorite est de récupérer des objets et de les détourner de leurs fonctions premières, dans le but d'en faire des décorations astucieuses (type mobilier avec des palettes...).

Je suis originaire du Nord Est de la France (Lorraine), où j'y ai démarré mon cursus scolaire (Internat à Nancy).

J'ai terminé mes etudes a Marseille, et amoureux de la region, je m'y suis installé.

Je m'appelle Luigi CAMMARATA, j'ai 32 ans.



Mes compétences :

Compétences commerciales

Vente de sercices

Agencement d'espaces

Décoration

Maitrise de logiciels de conception 2D & 3D

Bricolage

Notions de Merchandising

Organisation

Maitrise de Pack Office

Professionnel

Vigoureux

Attentif aux details