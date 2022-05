Luigi GUÉRÉ

- Graphiste expérimenté et créatif, nous vous accompagnons de la conception à la réalisation de tous vos projets de communication, qu’ils soient print, enseigne et signalétique.

- 20 ans d’expérience professionnelle en infographie : (Illustrator, Photoshop et indesign).

- Création et production de tous vos supports : Publication/édition, pub, identité visuelle, infographie, suivi de dossier, relation clientèle….

- Équipé d'un poste graphique mac performant, je suis en formation constante afin de ne jamais être dépassé que ce soit sur le hardware ou le software. De plus, je suis réellement passionné par mon métier.



Mes compétences :

Créatif

infographiste

Publicité

Communication

Adobe Photoshop

Gestion de projet

Graphisme

Adobe Illustrator

Rédaction