Frédérique DEBOUT

OBJECTIF : Du projet professionnel au projet de vie et comment Equilibrer ses 5 domaines de vie,

moteur du bien-être:

- professionnel

- personnel

- familial

- conjugal

- & social



> Processus

Un cadre CONCRET de développement individuel, personnel & professionnel, efficace et confidentiel, allant:



§ De la Réflexion:

- Qu'est-ce qui donne sens à ma vie?

- Quel est le projet et quels sont les objectifs?

- Qu'ai-je besoin d'apprendre et développer en ce moment dans ma vie?

- Comment faire face aux situations difficiles?

- Comment organiser et équilibrer vie personnelle, professionnelle, conjugale, etc?



§ A l'Action:

- Construire, reconstruire, co-construire

- Oser, Révéler, exprimer, créer,

- Faire, développer, gérer,

- Changer, conduire, atteindre.



> Exemples de besoins

Votre vie est sujette à de nombreux changements et évolutions qui amènent à demander un accompagnement.

En voici quelques verbatims:



§ Sphère professionnelle

"Je suis dirigeant d'Ets, comment appréhender et gérer humainement un changement de cap, une réorganisation?"

" J'ai été nommé manager parmi mes pairs. J'ai des difficultés à me faire respecter et à obtenir ce que je demande à mes collaborateurs."

" Je suis chef d'entreprise et parent, comment équilibrer vie professionnelle et familiale?".



§ Sphère personnelle

" Je remets systématiquement les choses au lendemain. Comment gérer efficacement mon emploi du temps?"

" J'ai tout ce qu'il faut pour être heureux/se mais je ne le suis pas. Comment avancer positivement dans ma vie?"

" J'ai identifié mes blocages, comment les dépasser?"



> Pré-requis:

- S'impliquer,

- Avoir sincèrement envie de changer,

- Accepter d'être accompagné.



> Déroulement de votre accompagnement

Plusieurs possibilités:

- Le COACHING INDIVIDUEL qui se déroule sous forme d'entretiens de 1h à 1h30;

- Le COACHING DE GROUPE qui peut se dérouler sous forme d'ateliers, d'interventions, de formations pour les organisations, établissements, entreprises, etc.

La fréquence et la durée sont variables en fonction de vous et de votre objectif.



EN DIRECT OU EN CONTRAT TRIPARTITE

Le coaching s’organise directement entre le demandeur de coaching et la coach.

L'accompagnement peut aussi s'établir avec votre entreprise: suite à une réunion de mise au point, entre la ou le futur coaché(e), son responsable hiérarchique et la coach.

Dans ce cas, la coach facture directement l’entreprise.



> Mes missions

Je suis VOTRE PARTENAIRE DE RÉUSSITE.

Je vous accompagne lors de certaines étapes et passages clés de votre vie

Et vous guide dans la co-construction de vos projets.



§ Valeurs

Respect - Ouverture - Ecoute Active - Bienveillance - Empathie - Partage



§ Atouts

12 années d’expérience au sein d’un grand groupe;

Missions commerciales et marketing opérationnel;

Travail sur soi et Expérience.



§ Formation

2014: Formation de formateur (CCI Nantes St Nazaire);

2008, formation certifiante en coaching individuel (Le Dôjô, Paris)

2002: Licence de commerce (IPAC-EAC CCI Nantes St Nazaire)



SOYONS TOUS ACTEURS ET RESPONSABLES DE NOTRE VIE



Mes compétences :

Gestion de projet

Utilisation de modèles et techniques

Coaching professionnel

Accompagnement

Ecoute Active

Coaching de vie

Conduite du changement

Orientation vers l'action

Travail sur soi et expérience