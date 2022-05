Luigi PALUMBO

Je suis docteur en géosciences de l’environnement avec beaucoup d’expérience dans les domaines de la géologie de terrain, de la géomorphologie tectonique et de la géochimie. Mon cursus universitaire et mon parcours professionnel se sont déroulés en France, Italie, États-Unis, Allemagne et Chine, pays dans lesquels j’ai mené à bien plusieurs projets de recherche.



Aujourd’hui mon objectif est d’intégrer un groupe qui associe la mise en œuvre de projets et les apports des recherches scientifiques, y compris sur le plan international.



Mes compétences :

Développement durable

Environnement

Géochimie

Géologie

Géomorphologie

Hydrogéologie

Tectonique