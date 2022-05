Luigi PILOT

Après un certain nombre d’années passées à parcourir le monde, mes missions à l’export ce sont achevées en juillet 2011.

J’ai crée en 2006 une société SDI TELECOMS SAS qui dans un premier temps à été utilisée pour la vente à l’export de pylônes de fabrication française et du matériel d’infrastructure télécoms.



Aujourd’hui je recentre l’activité de la société afin de l’adapter au marché français et pouvoir continuer mon activité professionnelle en France. J’évolue dans le domaine des télécommunications depuis 1973.



Je propose mes services en qualité de consultant dans le domaine des télécommunications, réseaux fixe (cuivre/FO) ou mobile et plus particulièrement pour l’aménagement de sites GSM.



- Site BOUYGUES, ORANGE, FREE, SFR, TDF

- VT : visite technique (création du site, plan, sécurité, moyens logistiques)

- Réalisation ou mise à jour de plans (ACAD 2004)

- Etablissement des besoins (matériels, délais, équipe…)

- Recherche de sous-traitants

- Devis, nomenclatures, dossiers techniques….

- VIC : visite d’inspection commune

- Ouverture et/ou suivit de chantier

- AS BUILT (modification des plans travaux réalisés effectivement)

- Recette finale interne ou avec le client





Mais aussi dans une spécialité :



- Implantation génie civil pylônes treillis ou monotube.

- Suivi travaux de génie civil (ferraillage, pose gabarit, coulage béton).

- Sécurité /EPI

- Supervision assemblage, montage et levage manuel ou avec grue.

- Supervision installation des accessoires (supports, antennes radio ou FH).

- Clôture

- Supervision VRD

- Gestion de projet

Les items ci-dessus sont indiqués à titre d’exemple et non limitatifs. Etudie toutes propositions correspondantes à mes compétences.

Ces services par conséquent offrent l'expérience et la compétence pour étudier, planifier, estimer le budget nécessaire à de telles opérations et conduire ou accompagner un projet de la phase d'étude jusqu'à son terme.



Ce type de service vous assure de bénéficier de l’avantage d’employer un consultant, ce sont les caractéristiques suivantes qui offrent : flexibilité, disponibilité, adaptation aux méthodologies propres à chaque donneur d’ordre, maitrise du savoir faire ceci sans avoir à embaucher un salarié. Opérations à la journée, semaines ou mensuelles.

Les prestations de service réalisées vous seront facturées mensuellement par la société SDI TELECOMS SAS.









Né le 11 janvier 1957

Nationalité : Française

Marié , une fille de 14 ans



Mes compétences :

Consultant

GSM

Télécommunications

Fibre optique