Luigi ROMILDO

Coordination et accompagnement, champ social, de la santé, du handicap et de l'insertion



Responsable de projet ou dispositif dans le domaine social et l'insertion

Développement/coordination · Pilotage de projets transversaux et organisationnels · Construction et animation de réseau partenarial



Expertise dans le champ des politiques et des dispositifs d'action sociale territorialisés | Expérience : 5 ans et +



« Avec un esprit analytique, pragmatique et synthétique, un savoir-faire prouvé dans la conduite de projets en réseau, le management déquipes, je suis à même de répondre à des situations dinteraction complexes »



COMPÉTENCES ET APTITUDES DÉVELOPPÉES



Approche critique des enjeux et mise en oeuvre des démarches de changement et innovation



Approfondissement des services proposés et développement de nouveaux services



Consolidation et élargissement des partenariats financiers, institutionnels et techniques



Coordination des différents acteurs de l'accompagnement favorisant la continuité du parcours



Management transversal et méthodologie de projet adaptée à un contexte en évolution rapide



Traduction des politiques publiques dans un projet d'établissement ou de service



Mes compétences :

Facilité de rédaction et esprit de synthèse

Établissement de diagnostics, planification

Stratégie de développement et de valorisation

Techniques de montage de projets européens

Pilotage de l'activité d'une entreprise socio-éducative