Luigina SIMONUTTI

Domaines d'intervention:

1 - Le recrutement des candidats.

2 - Le management.

3 - L'accompagnement de l'individu sur la sphère sociale et professionnelle.

4 - La gestion de l'activité de production.

5 - L'étude et la mise en œuvre des projets dans le contexte de l'insertion professionnelle.

6 - La gestion administrative (demande et suivi des subvention).





Autre domaine:

Art plastique:

Ateliers pour adulte: la peinture sur toile, une approche pour se découvrir, créer, et lâcher prise.





Mes compétences :

Recruter

Manager

Accompagner former