Luis ALVAREZ

Depuis 30 ans, le Groupe Valority a su adapter ses méthodes, ses expertises et ses talents pour acquérir une vision à 360° du patrimoine de ses clients.

Porteuses de ressources et d’opportunités, nos expertises nous permettent de préconiser des solutions globales adaptées à chaque client et qui intègrent : l’investissement immobilier, les produits financiers, les solutions de financement, l’administration et la gestion de biens.







Mes compétences :

Immobilier

Droit fiscal

Analyse financière

Gestion de patrimoine

Contrôle de gestion

Ingénierie de formation

Management