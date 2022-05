Luis BERMEJO

Ayant travaillé dans un contexte international, ce qui m'a permis une capacité d'intervention dans des contextes culturels très différents, notamment lorsque j'ai exercé de responsabilités commerciales et de développement en France, en Angleterre, en Espagne et en Colombie.

Possédant d'aptitudes dans la relation et la négociation dans un environnement impliquant de nombreux acteurs.



Mes compétences :

Gestion d'un portefeuille clients

Etablir stratégie et business plan

Marche financier "Swap"

Etablir le rapprochement bancaire