Luis CARREIRA GOUVEIA

Je suis actuellement Responsable de Groupe au sein d’un atelier ferrage du groupe PSA, j’ai occupé plusieurs postes techniques jusqu’en 1995 et depuis je me suis consacré au Management (5 postes de Responsable d’Unité en fabrication dont le dernier en maintenance opérationnelle pendant 4 ans).

Titulaire d’un CAP, d’un BEP et d’un BAC en Electrotechnique, le groupe PSA m’a ensuite accompagné avec près de 3000 heures de formation.



Domaines de compétences :



• Management de 110 personnes dont 5 Responsables d’Unité en fabrication.

• Animation d’une équipe de maintenance opérationnelle sur l’ensemble de l’atelier automatisé du ferrage.

• Animation de différentes équipes de fabrication en qualité de Responsable d’Unité.

• Coordination d’un démarrage dans le cadre d’un nouveau projet industriel.

• Conduite technique de moyens automatisés et robotisés.

• Animation de la sécurité du personnel, de la qualité, de la fiabilité, des couts, des délais, des standards de propreté et environnement, des certifications ISO/UTAC.

• Gestion des budgets d’exploitation, des formations et habilitations, des compétences et plans de carrière, du personnel mandaté, des mouvements sociaux et contentieux.





Mes compétences :

5S TPM

Plan de maintenance

Qualité produit

Fiabilité et maintenance industrielle

Animation d'équipe

Management d'équipes

TPM

Flux tendus

Sécurité industrielle