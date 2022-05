Luis Gonzaga GALVIS QUICENO

Je suis d'origine colombien, avec la nationalité française.



Je travaille comme psychologue dans mon cabinet 36 rue de la Palud, et comme Professeur à l'ICM de Marseille.



En plus du doctorat en Psychopathologie clinique et psychanalyse, de l'Université Jean Jaures de Toulouse, j'ai une formation en philosophie et théologie, ainsi qu'une grande expérience en pastorale générale au sein l’Église Catholique soit en Colombie, Honduras et ici en France.





J'ai travaillé à l’Hôpital Pinel de Lavaur (Tarn), à l'ITEP d'Aubagne(13), comme stagiaire, et au GERTPP d'Aubagne comme accueillant dans une structure comme la maison Verte de Françoise Dolto, ainsi que avec des personnes autistes, et aussi en accompagnant des personnes âgées.





Je parle l'espagnol et l'Italien.



Mon site est le suivant: http://www.psychologue-galvis.com/



Mes compétences :

Accompagnement

CAS

Entretien individuel

Evaluation psychologique

Formation

Psychologue

Psychologue clinicien

Supervision