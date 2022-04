Benoît VIDAL

Compétences commerciales



• Analyse et traitement des données : recherche d’informations (coordonnées du prospect, détection des besoins actuels et futurs), suivi et mise à jour du fichier de prospects et clients, ciblage des actions promotionnelles, réalisation des devis, la veille concurrentielle économique et technologique des produits distribués

• Actions promotionnelles : phoning, e-mailing, présentation de nouveaux produits et services

• Négociation : modification des grilles de remise, vente additionnelle

• la vente en face à face

• Commande : passation et suivi administratif, traitement des litiges (facturation, non-conformité, problème de livraison)

• Collaboration avec les services techniques et les commerciaux sédentaires





Compétences Fonctionnelles



• Gestion d’un portefeuille Achat

• Analyse des marchés : Recensement des besoins et calcul du chiffre d’affaires annuel, courbe ABC, etc.

• Appels d’offres : Préparation et lancement suivant cahier des charges du service technique, analyse et contractualisation des offres.

• Négociations (coût, délais, qualité, conditions de paiement, de livraison, incoterms, etc.)

• Fournisseurs : Rationalisation et gestion du panel, évaluation et audit qualité, suivi administratif, vérification du respect des conditions commerciales, relance des fournisseurs en cas de problème de livraison, traitement des litiges (facturation, non-conformité, etc.)

• Mission de “Redesign to cost”

• Standardisation du matériel BT

• Marketing Achat

• Négociation (coût complet, conditions général d’achat, etc.)

• Collaboration avec les services techniques

• Esprit de synthèse et d’initiative

• Capacité d’adaptation





Compétences techniques



• Robinetterie industrielle (vannes, robinet soupape, robinet papillon, robinet membrane, robinet à tournant sphérique, robinets à tournant conique, robinet à piston, purgeurs, clapet),

• Prestations de maintenance pour le contrôle de purgeurs,

• Systèmes de pompage (circulateurs, pompes…),

• Relais de puissance et auxiliaires,

• Matériel électrique et électronique,

• Systèmes électroniques,

• Indicateurs présence tension, de court-circuit et comparateurs de phases,

• Fusibles moyenne tension,

• Moteurs d’ouverture et de fermeture du circuit en moyenne tension,

• Bobines, électro-aimants,

• Contacts circulaires,

• Joints,

• Serrures,

• Matériel électrique,

• Moteurs,

• Visserie,

• Cartes électroniques,

• Barrières,

• Pompes et pièces détachées,

• Vannes, robinets et tubes,

• Matériel électrique, électromécanique, électronique, informatique et services généraux,

• Prestations.



Mes compétences :

Technico-commercial

Acheteur

Vendeur

Commercial