Luis MARCHAL

J'habite et travaille à Paris depuis plus de 14 années. Avant la France, j’ai vécu au Royaume Uni, l'Irlande et bien-sur l'Espagne … je suis espagnol après tout !



Mon poste actuel dans une entreprise du secteur aérospatial, inclut un large éventail de responsabilités qui vont du recrutement, la gestion de carrières, l'identification des hauts potentiels, la formation jusque les relation académiques. Auparavant, j'ai passé 5 années au sein d'une entreprise de logistique où j'étais en charge du développement RH à niveau international, avec un focus spécial sur la formation et le développement de compétences. J'ai également travaillé pendant 4 années dans le siège du leader des matériaux de construction au sein duquel j'ai été Campus manager international puis responsable projet RH.



Trois fils conducteurs dans ma carrière, les Ressources Humaines, la complexité organisationnelle et l'international. Ainsi j'ai eu l’occasion d’aborder la fonction RH dans des environnements qui alliaient complexité organisationnelle et interculturelle. Ce qui me motive à continuer dans la même ligne.



Mes compétences :

Développement des compétences

Coordination transversale d'équipes

Management interculturel

Recrutement

Mobilité

Management de projet

Management d'équipes internationales

Formation

Relations académiques

Lean