Luis PIMPAREL

Je m’appelle Pimparel Luis, j’ai 32 ans, je suis en couple. Je suis originaire de Paris mais j’ai fait mes études à Bragance au Portugal. J’ai toujours eu une passion pour les chiffres alors une fois le BAC en poche, j’ai décidé de m’orienter vers une école d’ingénieur, l’institut polytechnique de Bragance au Portugal, dans laquelle j’ai suivi un cursus de chimie et biologie sur cinq ans, ensuite j’ai continué dans la même école un master de chimie.

J’ai eu la chance de pouvoir effectuer mon stage de fin d’étude au sein de l’institut polytechnique de Bragance. Après avoir vécu une crise d’opportunité au Portugal, j’ai sauté sur l’occasion de venir travailler en France, car cette nouvelle expérience me permettait de développer mes compétences tout en m’offrant la possibilité de connaitre un nouveau secteur d’activité. Aujourd’hui je gère une équipe de quatre personnes.

Après ces quelques année au sein de la société A2S, j’ai l’impression d’avoir fait le tour du poste. Aujourd’hui je souhaiterais apporter ma contribution a une société dynamique et qui présentent plus de perspectives d’évolution que la société actuelle. En ce sens, le poste que vous proposez me semble correspondre à cette attente.



Mes compétences :

HYSYS

FORTRAN

Adobe Photoshop

Chimie

HPLC

Microsoft Windows