Luis PIRES DOS SANTOS

Dirigeant de SANTOS MARQUAGE depuis 2013.

20 année d'expérience dans la signalisation routière, cherche à développer son activité et trouver des nouveaux contacts et des nouveaux partenaires dans la signalisation routière, horizontale et verticale.

Mise aux normes des accès PMR, pose et vente de mobiliers urbain.

Installation de signalisation horizontale et verticale, pose et vente de panneaux de signalisation.

Reste a votre écoute.



Mes compétences :

Pose de mobiliers urbains

Signalisation routière horizontale et verticale