Gestion de documents/ Impressions/solutions informatiques/communication interne/externe /cloud/gestion de parcs/clients/prospects/gestion et conseil documentaire/suivi et audit de parc/ présentation produits et solutions/ découverte des besoins /archivage electronique/ etudes financières/ réseau professionnel/phoning/ approche eco-responsable/formation/contrat de maintenance/ approche et aide au developpement technologique des entreprises......Je reste à votre disposition..Luis Rodriguez



Mes compétences :

Conseil en impression

Conseil en solution informatique

Commercial btob

Negociation commerciale

Relation clients