Luis SANDRET

Un parcours de dirigeant dans différents secteurs de l'économie : Logiciel informatique, conseil en organisation, et désormais dans les PME - TPE du monde agricole, commerçants, artisans et services.

Après avoir dirigé une entreprise éditeur de logiciel filiale du groupe THALES, je dirige aujourd'hui un cabinet d'expertise comptable et de conseil CERFRANCE Gironde de 210 collaborateurs.



CERFRANCE Gironde est membre du réseau National CERFRANCE,

1er Cabinet de service pluridisciplinaire depuis 1950.

Conseil en Développement d'entreprises, Expertise-comptable, Droit, Fiscalité, Social, Formation, incubateur, Audit ...



Nos collaborateurs, Experts dans les domaines du Conseil, de l'Expertise-Comptable et de la Formation, sont au service de votre réussite et vous accompagne dans l'atteinte de vos objectifs.



NOS DOMAINES D'INTERVENTION :



- Conseil économique

- Expertise comptable

- Droit des affaires, droit des sociétés, droit social

- Optimisation des RH, GPEC

- paye, contrat de travail

- Création d'entreprise

- Gestion de patrimoine

- Accompagnement informatique

- Formation des Dirigeants

- implantation incubateur / pépinière





MES COMPETENCES :



- Manager expérimenté, connaissant bien le management des PME et gros projets

- Reprise de société, développement et pilotage de PME.

- Plan de développement, recrutement, organisation, fusion déquipes suite à une reprise / vente

- Définition et mise en œuvre des stratégies de développement.

- Création et développement d'activités "service/consulting".

- Conception de systèmes d'informations

- Analyse des impacts organisationnels suite à la mise en place d'un ERP, consuite du changement

- Re-engineering des processus,définition des architectures cibles. Cartographie et analyse des systèmes existants

- Les bases de la comptabilité, prévisionnel, indicateurs de pilotage dactivités, réalisation de business modèle en fonction de critères.



Mes compétences :

Entrepreneur

Système d'information

Direction générale

Organisation

CONDUITE DE PROJET/CONSEIL

Développement commercial

Pilotage d'entreprise