Luis SIMOES

De formation technique complétée par une expérience significative dans la vente auprès des professionnels, mon parcours m’a amené à acquérir de la rigueur, de l'organisation, de l'autonomie, de développer mon relationnel et réactivité dans la progression de mes fonctions et de mes responsabilités.



J'ai pu évoluer au travers de mes différents postes dans des domaines et secteurs variés. J'ai eu à chaque fois à m'adapter à de nouvelles méthodes de travail. Ce point est pour un moi un booster car je me plais dans des postes polyvalents où autonomie, initiative et créativité sont des critères importants. Je suis quelqu'un qui aime les défis et qui est "curieux" d'apprendre.

Je reste ouvert à tout type de suggestions cohérentes avec mon profil.



Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft Excel

ISO 900X Standard

Citrix Winframe