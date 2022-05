Luis VIOLA-NEVADO

Au sein de la Direction Image et Marketing, Je suis en charge de la scénographie des vitrines et intérieurs (portes, zones d'expression) des magasins de l'enseigne.

Recherche de tendances, de l'actualité mode/création artistique/design. Conception, création d'un book de projet pour chaque opération commerciale, suivi du projet jusqu'à la réalisation et mise en place sur les points de vente. Collaboration proche avec les différents acteurs des projets: partenariats, achats, stylisme. Suivi direct des actions de mécénat et de leur mise en valeur dans les vitrines et espaces de vente (Designers' Days, Festival d'Hyères...)





Mes compétences :

Identité Visuelle

Créativité