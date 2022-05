Luisa CUCCU

De nationalité italienne, j'ai suivi mes études jusqu'au Bac en Italie. J'ai travaillée comme assistante et secrétaire chez un dentiste pendant 3 ans.

Je suis venue en France pour des raisons personnelles et commencée à travailler à la Transfusion Sanguine où j'ai occupée différents postes en tant qu'opératrice de production et technicienne de labo.

En parallèle, j'ai continuée mes études et obtenu un BTS Analyses Biologique, suivi des cours de Biostatistique au CESAM et une formation d'ARC chez For Drug Consulting.

Depuis janvier 2009 je travaille comme ARC.

J'ai travaillé un an chez Cardinal Systems, une CRO basée à Paris.

Depuis mars 2010 je travaille à l'INSERM



Mes compétences :

bilingue italien

Études cliniques

Italien

Langue maternelle

Recherche

Recherche clinique