Luisa DELLONG ANTONIO

• Vous souhaitez PASSER à UNE NOUVELLE ETAPE,

VOUS DEPLOYER dans votre poste actuel ou un nouveau poste ;

vous souhaitez DEVELOPPER votre liberté d’action, vous former, ETRE ACCOMPAGNE, vous perfectionner…



• Que VOS COLLABORATEURS, managers ou experts DEVELOPPENT LEURS COMPETENCES,

leur capacité de recul, s’affirment, qu’ils animent leurs équipes et leurs projets « dans un juste exercice du pouvoir et de l’autorité » …



• RECRUTER ou Organiser un point de carrière en prévision d’une évolution.



TROUVER SA RESSOURCE

est à votre disposition pour METTRE EN LIEN VOS BESOINS et des CONSULTANTS EXPERTS, et pour cela vous propose de :



PRENDRE PART vous-même ou ORGANISER pour votre société

des EVENEMENTS, des FORMATIONS dont voici quelques exemples :



*** Construire des relations efficaces et sortir du conflit

*** Le rôle du Manager, en équipe, en entretien...

*** Entretiens RH de Mobilité et de Carrière

*** Entretiens de Recrutement



*** Atelier de développement personnel et professionnel



*** Le Voyage du Héros

*** Développer une posture Coach

*** CYCLE de formation au Coaching (cycle de 2 ans)



VOUS ACCOMPAGNER en COACHING

- mais aussi en supervision. A côté du CYCLE de formation au Coaching, toujours les séances de SUPERVISION pour les coachs : l’idée est de disposer d’un espace, en dehors du contexte habituel de vie de chacun, pour se perfectionner, pour traiter un point d’achoppement rencontré, pour se ressourcer.



RECRUTER, EVALUER : accroitre les ressources de votre société, acquérir de nouvelles expertises – ou identifier les potentiels en place.





