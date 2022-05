Vincent DELLONG

Je suis aujourd'hui directeur de projet après neuf années d’expériences extrêmement riches dans le management de projets et de TMA à fort enjeux dans les secteurs de la banque, de l’industrie nucléaire, de la défense et des transports.



Mon sens de l’engagement et des responsabilités m’ont permis d’acquérir de solides connaissances dans la gestion des projets informatique. A l’écoute de mes collaborateurs, je suis orienté vers l’atteinte des résultats et la satisfaction du client tout en mettant à profit les talents et la collaboration. Curieux, enthousiaste et combatif, mon métier participe à mon épanouissement.



Compétences :

- Management de projets stratégiques

- Conseil et accompagnement de chefs de projet

- Gestion de situations critiques

- Multi-compétences : Digital, BI

- Sens de l’engagement et des responsabilités



Références clients: BNP Paribas, DGA, RATP, AREVA NP, Système U, EPF PACA, Schneider Electric



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Gestion de la relation client

Reporting

CMMI

Planification de projet

Amélioration de process