Luke KPENOU

Ingénieur en informatique j'ai à mon niveau plusieurs années dans la banque en tant que DSI. Cette riche et passionnante expérience m'a permis d'élargir les domaines de compétences et de m'ouvrir vers d'autres horizons. Aujourd'hui je suis très actif et engagé sur les questions de la finance digitale, la monnaie électronique, les moyens de paiement, et les services financiers via mobile ( Mobile money). Très observateurs des changements qui s'opèrent et de l'évolution de l'écosystème financier et bancaire je reste ouvert pour de nouveaux challenges dans le secteur de l'inclusion financière et des services financiers digitaux et des moyens de paiements dématérialisés. Je suis par ailleurs Président du Comité Monétique National du Benin, membre du Comité des experts du GIM UEMOA et membre du groupe de travail national sur la finance digitale.



Mes compétences :

Gestion de projet

Ingénierie

Informatique

Conseil

Monetique

Réseaux et sécurité informatique

Digital money

Digital finance