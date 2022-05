'

' Mardi 4 octobre 2016,

Accordéon en direct !

Petit bal champêtre , soirée en fête et accordéon jusqu'à l'aube !

' Vin d'honneur , buffet campagnard , mariage , anniversaire , resto de groupes à touristes , "pot d'inauguration"... etc

Valses , opérettes , tango , folklores +Vieilles chansons d'amour etc...

De l'accordéon sans électronique , de l'accordéon pur , comme avant !!!