Lulu JEANNIN

VAL DE REUIL2011 - maintenantSECRETARIAT GENERAL
TRADUCTIONS EN ALLEMAND
AGENDA
ADMINISTRATION ET SUIVI DES OFFRES
GESTION DES COMMANDES
RELATIONS AVEC LA MAISON MERE EN ALLEMAGNE POUR SITUATION COMMANDES/PRODUCTION -
GESTION DES LIVRAISONS - TRANSPORTS
FACTURATION
AMINISTRATION ET GESTION FICHIER CLIENTS
COURRIERS - MAILING
WALDNER SARL
- ASSISTANTE DE DIRECTION
1992 - 2006SECRETARIAT GENERAL ET COMPTE RENDU
APPEL D'OFFRES
RELATIONS AVEC MAISON MERE EN ALLEMAGNE
SUIVI DEVIS ET COMMANDES
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D.O.E.
INOTEC INTERNATIONAL
- SECRETAIRE COMMERCIALE
1988 - 1992SECRETARIAT
PRESENTATION DEVIS
SUIVI OFFRES ET COMMANDES
LIVRAISON - FACTURATION
ADMINISTRATION VENTES
2ème REGIMENT D'ARTILLERIE à LANDAU (Allemagne)
- AGENT ADMINISTRATIF
1978 - 1985SECRETARIAT à la Chancellerie du Régiment
CENTRE ACOUSTIQUE MEDICAL
- SECRETAIRE MEDICALE
1974 - 1977ETABLISSEMENT PLANNING
SUIVI DES DOSSIERS CLIENTS ET MEDICAUX
FACTURATION - SUIVI ADMINISTRATIF
SECRETARIAT GENERAL