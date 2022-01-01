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Lulu JEANNIN

VAL DE REUIL

En résumé

Mes compétences :
Dynamique

Entreprises

  • WESEMANN FRANCE - ASSISTANTE DE DIRECTION

    VAL DE REUIL 2011 - maintenant SECRETARIAT GENERAL
    TRADUCTIONS EN ALLEMAND
    AGENDA
    ADMINISTRATION ET SUIVI DES OFFRES
    GESTION DES COMMANDES
    RELATIONS AVEC LA MAISON MERE EN ALLEMAGNE POUR SITUATION COMMANDES/PRODUCTION -
    GESTION DES LIVRAISONS - TRANSPORTS
    FACTURATION
    AMINISTRATION ET GESTION FICHIER CLIENTS
    COURRIERS - MAILING

  • WALDNER SARL - ASSISTANTE DE DIRECTION

    1992 - 2006 SECRETARIAT GENERAL ET COMPTE RENDU
    APPEL D'OFFRES
    RELATIONS AVEC MAISON MERE EN ALLEMAGNE
    SUIVI DEVIS ET COMMANDES
    PLANNING
    LIVRAISONS SUR SITE - SUIVI DE CHANTIERS
    D.O.E.

  • INOTEC INTERNATIONAL - SECRETAIRE COMMERCIALE

    1988 - 1992 SECRETARIAT
    PRESENTATION DEVIS
    SUIVI OFFRES ET COMMANDES
    LIVRAISON - FACTURATION
    ADMINISTRATION VENTES

  • 2ème REGIMENT D'ARTILLERIE à LANDAU (Allemagne) - AGENT ADMINISTRATIF

    1978 - 1985 SECRETARIAT à la Chancellerie du Régiment

  • CENTRE ACOUSTIQUE MEDICAL - SECRETAIRE MEDICALE

    1974 - 1977 ETABLISSEMENT PLANNING
    SUIVI DES DOSSIERS CLIENTS ET MEDICAUX
    FACTURATION - SUIVI ADMINISTRATIF
    SECRETARIAT GENERAL

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau