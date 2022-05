J’ai 8 ans d’expériences en tant qu’assistante de direction polyvalente et office manager.

Au cours de mes expériences en tant que le bras droit de la direction, j’ai acquis mes compétences juridiques, financières et commerciales pour gérer un projet de A à Z.

J’ai supervisé les opérations quotidiennes et géré une équipe de 8 personnes.

J’ai développé mes compétences à gérer les tâches assez variées et différentes.

J’ai appris et réussi à manager les priorités et prendre les initiatives.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft Excel

Invoicing > Issuing Invoices

Pre sales

Forecasting

Cash Management

Payroll

Budgets & Budgeting

Bookkeeping

Advertising

Direct Marketing