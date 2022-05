Lumi GREINER

Chargée du département Machines: gestion et définition des procédures administratives, traitement et suivi des commandes. Contrôle des bons de commandes et respect des Clauses Générale de Ventes. Suivi commercial. Participation à l’élaboration du planning de production et suivi de l’état d’avancement de la fabrication des produits. Organisation et gestion de la logistique (expéditions des commandes), communication auprès des clients sur la mise à disposition des produits .Gestion du suivi administratif comptable des comptes clients et supervision de la gestion de portefeuilles (dossiers de financement, solvabilité, ...). Gestion et mise à jour des différentes bases de données informatiques (commerciale, interne- saisie des commandes, facturation). Rapports et différentes statistiques. Traduction et support linguistique pour la création des tarifs, contrôle du stock et des coûts. Gestion des questionnaires de satisfaction clientèle



