Après avoir fait des films et joué au théâtre, je me suis spécialisée dans la voix-off. J'ai commencé par être la voix du personnage virtuel de Cleo sur Canal Plus dès 1996, puis j'ai doublé des films de cinéma et des séries télé. Aujourd'hui je travaille beaucoup en tant que voix antenne, mais aussi sur des documentaires, de la pub TV et radio, des programmes TV et web...



Mes compétences :

Animatrice

Comédienne

Doublage

Présentatrice

Voice over

Voix off