Lurdes-Marie CRESPO

L’homme est fait pour entreprendre et l’entreprise est un organisme vivant.



Comment créer un lien d’équilibre entre ces deux mondes ? Un lien qui guide et favorise une relation enrichie, plus rhizome que garrot.



Le fil conducteur de mon expérience est de travailler à cette visée essentielle : établir une relation équilibrée entre l’homme et l’entreprise, tous deux naturellement connectés.



Ce sens aigu de la relation harmonieuse et réaliste, source d’enrichissement réciproque, je l’exerce et l’affute pour donner du sens à l'économique. (bien au delà des compétences techniques de mon MBA Gestion et Management Stratégique).







Mes compétences :

Bilan de compétences

Coaching

Conseil

Outplacement

Recrutement