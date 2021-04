De nature consciencieuse, je suis très impliquée dans les projets que je prends en main. Mes compétences acquises professionnellement viennent parfaire mon esprit danalyse et mon sens de lécoute naturel.



Mes compétences :

Sens de la communication et de pédagogie

Esprit danalyse

Sens de l'observation

Passionnée et dynamique

Travail d'équipe

Capacités dadaptation

Autonomie