Madame, Monsieur,



Actuellement titulaire d’un Master Ingénierie Système spécialité Automatique et Traitement de l’Information, je suis à la recherche d’un premier emploi.

Ma formation m’a permis de découvrir les divers aspects de l’automatique avec des enseignements tels que la conception, la réalisation et la mise en oeuvre de systèmes de contrôle-commande, la supervision, la simulation et la programmation d’automate et la régulation de procédés. Lors de mon stage de fin d’études, j’ai réalisé différents projets en automatisme : le remplacement d’un automate S5 siemens par un automate S7 siemens, l’amélioration de programmes en Step7 et la mise en oeuvre d’un automate de sécurité S7-Safety. Rigoureux et organisé, je souhaite mettre à profit ma motivation et mon dynamisme au sein de votre équipe.



Dans la perspective d’un entretien où je pourrai vous exposer plus amplement mes motivations et compétences, je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.



Lutfi ALI