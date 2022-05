Luzi LUZIETOSO

Professionnel motivé et dynamique avec 6 ans d'expérience de travail dans de multiples industries et une capacité éprouvée à comprendre, planifier, faire, vérifier et agir avec succès en fonction des exigences de divers secteurs dans un contexte international. Leader et team player axé sur les services clients et les résultats avec un état d'esprit flexible, curieux et analytique.



Mes compétences :

calcul des couts

International business

Mécanique

SolidWorks

Machines outils

Qualité

Gestion de projet

Relations clients

Support client

Lancement de produits

Développement produit

Gestion de produit

Marketing produit

SAP

Matériaux

Business development

Étude de marché

Marketing stratégique

Marketing opérationnel

Internet

Outils coupants

Industrialisation

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

Usinage

Stratégie commerciale

Stratégie digitale

Team building

Planning stratégique

Leadership

Gestion d'équipe

Conduite du changement

Stratégie d'entreprise

Analyse stratégique

Stratégie