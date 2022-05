Luziole GUSTAVE

Technicien de la forme imprimante Héliogravure pendant 18 années.

Participation au developpement et la rationalisation de ce service. À differents niveaux de compétence.

Puis, technicien de Maintenance pendant 3 ans sur le même site mais évoluant plus particulièrement dans le secteur Procédé offset.

Animateur et acteur de nombreuses missions sociales dans cette entreprise.

J'ai quitté l'entreprise de manière volontaire en 2012.

Attesté moniteur Sauveteur Secouriste du Travail en 2012.

En 2013, obtention à l'Université de Strasbourg le Diplôme Universitaire d'Analyse du travail et des risques professionnels.

Depuis janvier 2014, entrepreneur.

Gérant le la société Laser au Point.sarl

galerie Uni'verrebijou au 5, rue du Champ de Mars

75007 Paris.

Graveur micro points en 2D et 3D au coeur du verre, négociant en bijouterie haute fantaisie, vendeur d'accessoires de mode.



J’aime apprendre pour entreprendre, prendre de la dimension pour explorer de

nouveaux horizons.



Mes compétences :

Bijouterie

Conseil

Design

Gravure

Prévention