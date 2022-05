Luzola MUANZA

J'ai un parcours assez atypique. Je suis en reconversion professionnelle dans les Cosmétiques naturelles, de qualités et a base d'Aloe Vera.

Mes hobbies : la musique, la danse, le sport, la literrature, la nature et l'art.

Je m'appuie sur ces valeurs : le partage, la liberté et le depassement...



Mes compétences :

Accueil téléphonique et physique

information aux usagers

filtrage d'appel

secret professionnel

stokage de documents

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Internet