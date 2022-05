De base scientifique, je suis atuellement en charge de la conformité réglementaire, j'assure également le suivi qualité ( procédures - indicateurs de performance - mise en place et suivi des actions correctives et préventives- amélioration continue). Également nutritionniste de formation et avec ma précédente expérience professionnelle, j'exerce en libéral comme conseillère nutritionnelle et diététique.



Mes compétences :

Réglementaire

Nutritionniste

Qualiticienne