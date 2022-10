Lydia BARADAT

Après différentes expériences en laboratoire de physico-chimie, en R&D et au service Technique en formulation client/Validation des résultats d'analyse, je suis actuellement à la recherche d'un emploi de technicienne chimiste dans le secteur cosmétique ou pharmaceutique, dans le traitement de l'eau ou en agro-alimentaire.



Durant 13 ans j'ai occupé un poste de technicienne chimiste dans le secteur de la Nutrition Animale. Mes missions ont été la réalisation d'analyses physico-chimiques(oligo et macro-éléments par absorption atomique, dosage du phosphore ou de l'urée par spectrophotométrie UV, Karl Fischer, pHmétrie, matières minérales, extrait sec..) J'ai également participé activement à la mise en place du système qualité du laboratoire en vue de l'accréditation Cofrac (norme NF EN ISO 17025) avec création de protocoles. En tant que coordinatrice qualité, j'ai géré la partie documentaire en assurant le lien entre le laboratoire et la responsable qualité du site et j'ai assuré le suivi du plan d'actions correctives et préventives ainsi que les non-conformités.



Depuis septembre 2009, j'ai intégré le service technique en tant que formulatrice/assistante technique. Mon poste actuel m'a offert l'opportunité de découvrir et m'adapter à un nouveau métier alliant rigueur, connaissances et relationnel client.

Réputée ouverte d'esprit, curieuse par nature et profitant de mes qualités relationnelles, je suis reconnue pour m'adapter rapidement et être autonome.



Mes compétences :

Accréditation

Agroalimentaire

Chimiste

COFRAC

Contrôle qualité

Cosmétique

HPLC

Qualité

Spectrométrie

Spectrophotométrie

Technicien chimiste