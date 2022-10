Lydie CALÉGARI

Économiste de formation spécialisée dans les statistiques, j'ai évolué par la suite davantage dans l'informatique décisionnelle tout en conservant à l'esprit les enjeux définis par la stratégie de l'entreprise, les fonctions supports et l'opérationnel. Je m'intéresse fortement aux problématiques de Big Data et d'Intelligence Artificielle.



Mon expertise s'étend sur les domaines suivants :



Datamining : Prévision, Segmentation, Enquêtes, Analyse des données, Calcul économique

Systèmes d’Information : Bases de données, UML, Merise

Logiciels de programmation : SAS, VBA, Teradata, SQL, R, Python

Logiciels de data-visualisation : Tableau Desktop, BO

Mais aussi... : Gestion de projet, conception & réalisation, rationalisation des process, formation



Ma philosophie est la suivante - à chaque problème correspond une solution - et j'apprécie de faire parler les données pour comprendre le monde dans lequel nous progressons, définir les tendances, proposer de nouvelles solutions et implémenter ces solutions dans les systèmes d'information pour gagner en temps et en efficacité.



Depuis trois ans, j'interviens dans le milieu des assurances. Mes différentes missions me permettent d'acquérir une culture générale du métier, de sa richesse et de sa complexité réglementaire, comme un puzzle que l'on reconstitue pièce par pièce (gestion des risques, participation aux bénéfices, pilotage commercial, lutte anti-blanchiment…).



Mes compétences :

Optimisation des process

SQL

Teradata

SAS

Visual Basic for Applications

Energie

Data mining

Marchés financiers

Big Data

Conduite de projet

Business Intelligence

Anglais

Assurance

Python

R