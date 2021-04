Lydie SENEQUE

J'ai effectué une formation par correspondance (EDUCATEL) de Dessinatrice en Bâtiment DAO et je souhaité élargir mes connaissances et mon expérience dans ce domaine.

C'est pour cela que j'ai effectué une formation au sein de l'AFPA de St Priest (9mois) et que je viens d'obtenir mon titre professionnel de Technicienne d'études bâtiment en dessin de projet.

De part ma formation d'assistante, je suis apte à occuper un poste à double casquette telle que dessinatrice en bâtiment 2D et 3D (SketchUp) - assistante technique.

Je suis organisée, sérieuse et polyvalente. Je m’adapte très rapidement à la plus part des tâches que l’on me donne et aux différents logiciels DAO. Je suis aussi rigoureuse et autonome dans mon travail grâce à la diversité de mes expériences. Je dispose d'un grand sens éthique et possède l'esprit d'équipe.



Mes compétences :

AutoCAD

Informatique

Dessin technique

Lecture de plan

Google Sketchup

Microsoft Office

Très grande adaptabilité

Animation sportive

Esprit d'équipe

Autodesk Revit

Plan phase APS

Pièces graphiques PC