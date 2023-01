Lynda BOUSSEKINE

Consciente de la valeur du domaine du digital, j’ai effectué deux formations qui se complètent pour bien cerner les leviers techniques et fonctionnels du numérique. J'ai obtenue diplôme de master en Traitement Informatique et linguistique des documment écrits complété par une spécialité en Analyses et Valorisations des Usages Numériques.



Les connaissances acquises de ces deux formations permettent de répondre aux enjeux et problèmatiques du domaine du numérique à savoir:



- Gestion de projet (méthode agile (scrum))

- Modélisation des systèmes d'information

- Analyse des devices digiteaux

- Innovation et créativité

- Gestion de connaissance

- Extraction et analyse des données

- Data-viz

- Communication digitale et webmarketing

- Conception web (HTML, CSS, PHP, MySql)

- UX Design

- Data mining

- Big Data

- e-réputation et sentiment analysis

- Veille technologique et informationnelle







Mes compétences :

Agile Scrum

Sentiment analysis

DataViz

Wabmarketing

UX Design

XML

UML/OMT

SQL

Python Programming

MySQL

Microsoft Project

Knowledge management

HTML5

Cascading Style Sheets

Gestion de projet