2015...Vous êtes jeunes, vous avez 18-30 ans, vous recherchez votre premier emploi ? Alors fini les stages, les petits boulots, ayez confiance en vous !! vous méritez le meilleur pour démarrer votre vie professionnelle. Osez faire la démarche, comprendre les attentes des entreprises : les codes sociaux, le professionnalisme, le bon relationnel, l’esprit d’équipe, la mobilité ….

Je vous entraine sur votre présentation personnelle, votre projet professionnel, la gestion de vos recherches, l’entretien de recrutement, le choix des propositions, la négociation du contrat de travail et du salaire.

Lancez-vous, appelez-moi directement au 06 18 82 63 30, je vous réserve le meilleur accueil (1er contact gratuit). Je suis un bon entraineur, j’adore mon métier :)))





FLASH BIOGRAPHIE: Lysiane Capelle intègre IBM en 1973. Elle est très vite sélectionnée pour suivre le cursus interne de formation des ingénieurs sur les ordinateurs hauts de gamme. Elle rejoint l’Agence d’Ingénierie Graphique, Start up d’IBM, comme support national des logiciels d’applications CATIA pour les grands comptes industriels automobiles et aéronautiques. Dans ce contexte, Lysiane reçoit l’Award de la meilleure Ingénieur Technico-commerciale.

Cette soif de réussite conduit cette femme de terrain à la fonction d’ingénieur d’affaires en charge de grands comptes aéronautiques (CA 4,6 millions d’euros).

En 1991, toujours en quête de challenges, Lysiane crée son entreprise de saisie de plans informatiques et d’images de synthèse et développe une forte dimension conseil pour ELF et les filiales du Groupe Vivendi.

En 1999, s’affirme chez Lysiane son attirance vers les ressources humaines, qu’elle concrétise dans la filiale Matra Datavision d’EADS par la mise en œuvre d’une université d’entreprise dédiée à la formation de vente de services, des ingénieurs commerciaux, consultants et directeurs de projets.

Puis cette battante trouve au sein du CPA-HEC une plus large audience dans la conduite et l’animation de programmes EMBA de « Management Général » conçus pour les dirigeants.

Lysiane Capelle excelle dans l’organisation et l’animation de voyages d’étude à l’étranger à la rencontre d’entreprises innovantes notamment en Chine et au Brésil. Une opportunité pour appréhender ces pays, s’ouvrir à de nouvelles pratiques commerciales du réseau de distribution automobile et échanger profitablement avec les états majors de ces sociétés.

En 2005, pour servir la cause des personnes sans emploi, elle accompagne les demandeurs d’emploi cadres du jeune diplômé au senior dans la recherche d’une nouvelle situation professionnelle. Elle met en place une méthode sur mesure et personnalisée à chaque candidat. En 5 ans, 600 personnes trouvent un travail dont 160 seniors de plus de 50 ans. Entrainement de jeunes adultes 18-30 ans en collaboration avec les institutionnels et les entreprises locales.



