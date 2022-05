M'barek ER-RAIHANI

Compétences



- Gestion de projets.

- implémentation d’ERP.

- Planifier les activités et déterminer les ressources

- Estimer les budgets.

- Analyse de systèmes et processus

- Définir et valider des exigences techniques et fonctionnelles.

- Définir les tests.

- Contrôler les activités et suivre problèmes.

- Proposer des actions préventives et correctives, et analyser les demandes de changement.

- Informer et conseiller les parties prenantes

- Assister et former les utilisateurs

- Gérer les équipes interne et externe.





Mes compétences :

ERP

Process improvement

Business analyst

Project management

ADVISE

Information Technologies

People management