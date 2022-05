Je suis titulaire d'un master 1 en marketing-management avec le niveau master2 ,avec 5 années d'expériences .j'ai aussi un permis de conduite A B C D E .j'ai occupé le poste d'assistant marketing dans une entreprise d'import-export ( IVA-CI) et présentement commercial dans une entreprise française aux droits ivoiriens spécialisée dans la conception et intégration des systèmes de sureté et de sécurité des biens et des personnes.



Mes compétences :

Restaurants

Microsoft Excel

Audit